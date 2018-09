Serbia: fonti stampa, non certo prossimo incontro a settembre presidenti serbo e kosovaro a Bruxelles

- Non sarebbe ancora certo se i presidenti di Serbia e Kosovo, rispettivamente Aeksandar Vucic e Hashim Thaci, avranno nel mese di settembre un nuovo incontro a Bruxelles nell'ambito del dialogo Belgrado-Pristina: è quanto sostengono alcune fonti diplomatiche riservate secondo quanto riporta l'agenzia serba "Tanjug". Secondo tali fonti, l'incontro verrebbe organizzato nel momento in cui esistono degli elementi "per poter raggiungere un eventuale progresso". Sempre secondo le fonti dell'agenzia serba, cono comunque in corso ei contatti con le parti per stabilire una data concreta di una nuova tappa di dialogo dopo quella tenuta il 7 settembre a Bruxelles. I colloqui in quel caso non sono avvenuti direttamente fra il presidente kosovaro Thaci e l'omologo serbo, come ha confermato il capo dello stato kosovaro ai giornalisti a Bruxelles. (segue) (Seb)