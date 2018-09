Kosovo-Serbia: presidente Vucic, autorità di Pristina dietro a blocchi stradali in enclave serba di Banje

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato oggi all’emittente “Rts” che dietro i blocchi stradali che questa mattina gli hanno impedito di recarsi in visita all'enclave serba di Banje, nel Kosovo centrale, ci sono le autorità di Pristina. Vucic ha quindi definito “problematica”la gestione messa in atto dalla Forza della Nato in Kosovo (Kfor)per cercare di garantire la sicurezza sul posto. Questa mattina alcune centinaia di manifestanti di etnia albanese hanno bloccato la strada di accesso all'enclave serba di Banje impedendo la visita sul posto del presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo riferisce la stampa serba, secondo cui la polizia kosovara ha bloccato la colonna di auto di Vucic, sostenendo che non vi siano le condizioni di sicurezza necessarie per recarsi a Banje. I manifestanti di etnia albanese, fra i quali numerosi veterani dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), hanno bloccato stamane tutte le strade che portano al villaggio. (segue) (Seb)