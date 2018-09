Kosovo-Serbia: presidente Thaci, “comprensibili” proteste cittadini albanesi ma occorre superare divergenze (3)

- Secondo i media la situazione è molto tesa e si sono uditi anche colpi d'arma da fuoco. I contestatori albanesi del presidente Vucic hanno eretto barricate lungo le strade che portano a Banje, con ruspe e grossi automezzi, incendiando pneumatici e altro materiale per impedire il passaggio della colonna di auto. Il governo di Pristina ha per questo vietato la visita a Vucic, dal momento che né le truppe Kfor (Forza Nato in Kosovo) né le forze di polizia kosovare sarebbero in grado di garantire la sicurezza delle persone. Questa mattina Vucic, che si trova da ieri in visita in Kosovo, ha fatto visita a Kosovska Mitrovica dove ha ribadito di essere “fortemente impegnato per il mantenimento della pace” fra serbi e albanesi. (segue) (Kop)