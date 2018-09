Kosovo-Serbia: Ue condanna tensioni che hanno impedito visita presidente Vucic a Banje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha definito “comprensibili” le proteste e i blocchi stradali da parte dei cittadini di etnia albanese che ieri mattina hanno impedito al presidente serbo di recarsi in visita all'enclave serba di Banje, nel Kosovo centrale, invitando al contempo i kosovari alla moderazione per ripristinare la pace nella regione. In un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Thaci ha dichiarato di “comprendere pienamente” la reazione dei cittadini dal momento che “il dolore e le ferite della guerra sono ancora freschi”, tuttavia vanno curati e “le proteste e i blocchi stradali non ci aiutano in questo. Dobbiamo andare oltre noi stessi, oltre le ferite e oltre il dolore in nome della pace e della riconciliazione”, ha concluso il presidente kosovaro. (segue) (Kop)