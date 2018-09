Kosovo-Serbia: Ue condanna tensioni che hanno impedito visita presidente Vucic a Banje (4)

- Secondo i media la situazione è stata molto tesa e si sono uditi anche colpi d'arma da fuoco. I contestatori albanesi del presidente Vucic hanno eretto barricate lungo le strade che portano a Banje, con ruspe e grossi automezzi, incendiando pneumatici e altro materiale per impedire il passaggio della colonna di auto. Il governo di Pristina ha per questo vietato la visita a Vucic, dal momento che né le truppe Kfor (Forza Nato in Kosovo) né le forze di polizia kosovare sarebbero in grado di garantire la sicurezza delle persone. Ieri mattina Vucic, che è stato da sabato in visita in Kosovo, ha fatto visita a Kosovska Mitrovica dove ha ribadito di essere “fortemente impegnato per il mantenimento della pace” fra serbi e albanesi. (segue) (Kop)