Balcani: ministro Esteri Podgorica Darmanovic, scambio territori Serbia-Kosovo "arma a doppio taglio"

- Un'eventuale scambio di territorio tra serbi e kosovari rappresenta "un'arma a doppio taglio". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Podgorica Srdjan Darmanovic al quotidiano "Pobjeda". Secondo Darmanovic, "si tratta di una questione bilaterale, ma che ha a ogni modo ripercussioni sull'intera regione". In tale ottica, "Podgorica sostiene dall'inizio il dialogo tra Belgrado e Pristina". Darmanovic ha affermato che "i rapporti tra il Montenegro e la Serbia sono forse i migliori dall'indipendenza di Podgorica", anche se "la politica non segue sempre una linea retta e non sempre è un'attività razionale". (segue) (Mop)