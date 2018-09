Balcani: ministro Esteri Podgorica Darmanovic, scambio territori Serbia-Kosovo "arma a doppio taglio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci ha affermato la scorsa settimana che una "correzione" dei confini è l'unico modo per mettere fine al conflitto tra Kosovo e Serbia. Secondo quanto precisato da Thaci, non si tratta di uno "scambio di territori" né di una "partizione" del Kosovo; Pristina non discuterà mai con Belgrado sul territorio del Lago di Gazivoda o della città di Mitrovica. "Il reciproco riconoscimento può essere seguito da un accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato il capo dello Stato sottolineando che non ci sarà mai una cessione da parte kosovara del nord del paese. "Questo processo può segnare la fine di un lungo conflitto tra Kosovo e Serbia, e non come alcuni sostengono incitare nuovi conflitti", ha fatto notare Thaci secondo cui "fine del conflitto significa fissare chiaramente il confine tra i due paesi". (segue) (Mop)