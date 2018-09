I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: comandante Kfor Cuoci, da Pristina "decisione saggia" su visita presidente Vucic a Banje - La missione Nato Kosovo Force (Kfor) è stata pronta a rispondere alla situazione di tensione creatasi durante la visita del presidente serbo Aleksandar Vucic in Kosovo. Lo ha assicurato oggi il comandante della missione Kfor, generale Salvatore Cuoci, parlando all'emittente serba "Tv Prva". "La Kfor sarebbe stata in grado di intervenire se le istituzioni del Kosovo lo avessero richiesto", ha spiegato il generale Cuoci in riferimento ai fatti avvenuti nell'area del paese di Banje, dove Vucic non si è potuto recare a causa delle proteste e delle barricate poste dai cittadini albanesi residenti nell'area e dai veterani dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). La polizia del Kosovo ha fermato il presidente serbo lungo la strada Zubin Potok–Banje e il premier Ramush Haradinaj ha deciso di impedire la visita di Vucic in quest'ultima località. Il comandante della missione Kfor ha definito quella delle autorità di Pristina come "una decisione saggia" al fine di evitare incidenti e pericoli per la sicurezza. "Se fossimo intervenuti, la situazione sarebbe stata differente e la visita forse avrebbe avuto un esito differente. Una soluzione pacifica è una decisione saggia", ha dichiarato Cuoci, citato dall'emittente "N1", precisando che la polizia kosovara ha saputo gestire le manifestazioni di proteste nella giornata di ieri. Secondo il generale, la missione Kfor in queste situazioni sarebbe la terza istituzione chiamata a intervenire: "Se la polizia del Kosovo non può gestire la situazione, allora reagisce la missione Eulex e dopo noi". (segue) (Res)