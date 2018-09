Trasporti: inaugurato collegamento ferroviario Udine-Trieste-Lubiana, per governatore Fedriga “riporterà regione al centro dell’Europa”

- La riattivazione del servizio ferroviario transfrontaliero tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia favorirà i rapporti commerciali, lo sviluppo delle imprese e il turismo, riportando la regione al centro dell'Europa. Lo ha dichiarato il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario Udine-Trieste-Lubiana. “Le interconnessioni tra paesi confinanti che favoriscono la mobilità delle persone attraverso i mezzi pubblici sono fondamentali, in particolare tra due città europee come Lubiana e Trieste”, ha detto Fedriga, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione Friuli. Un'opinione condivisa anche dal commissario europeo ai Trasporti, Violeta Bulc, dal ministro alle Infrastrutture sloveno Peter Gaspersic e dal sottosegretario regionale per le Infrastrutture e i trasporti, Armando Siri, che questa mattina hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio. (segue) (Com)