Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente Vucic dispone interruzione comunicazioni con forze kosovare e Kfor (3)

- Nella giornata di oggi Vucic è atterrato a Bruxelles per una nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina. Secondo fonti riservate dell'emittente "Rts", il presidente serbo non avrebbe un colloquio diretto con l'omologo kosovaro Hashim Thaci nell'ambito della tappa odierna. Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente, non ha confermato né smentito la notizia. "Il presidente è sull'aereo per Bruxelles. Questa è la notizia importante perché è stato esaminato se andare a Bruxelles. Noi prenderemo parte al dialogo, parleremo con Federica Mogherini", ha detto Dacic. (segue) (Seb)