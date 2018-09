Serbia-Kosovo: direttore Ufficio governo serbo Djuric, autorità Pristina hanno vietato visita Vucic a Gazivoda (2)

- Il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha dichiarato oggi all'agenzia serba "Tanjug" che le autorità di Pristina "non hanno ricevuto una richiesta articolata" da parte di Belgrado circa una visita nell'area dove è situata la centrale idroelettrica di Gazivoda. Sempre nella giornata di oggi, al termine della tappa di dialogo a Bruxelles, il presidente kosovaro Hashim Thaci ha detto ai giornalisti che "non c'è nessun ostacolo" alla visita di Vucic in Kosovo. Il capo dello stato serbo ha invece deciso oggi di non intrattenere dei colloqui diretti con Thaci dopo le dichiarazioni rese dal presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, che ha messo in dubbio la possibilità per lo stesso Vucic di compiere una visita in Kosovo nei prossimi giorni. (segue) (Seb)