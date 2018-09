Kosovo-Serbia: presidente Vucic, “serbi e albanesi dimostrino più rispetto reciproco”

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic, in visita in Kosovo, ha rivolto oggi un appello affinché i due paesi “diano un messaggio di pace”. “È giunto il tempo che i cittadini serbi e albanesi dimostrino più rispetto reciproco”, ha detto Vucic, citato dai media kosovarii. Vucic è arrivato nel primo pomeriggio a Zubin Potok, nel distretto di Kosovska Mitrovica, prima tappa della sua missione di due giorni che lo vedrà anche fare visita anche alla centrale idroelettrica di Gazivoda e nelle città di Leska, Leposavic e Zvecan, dove questa sera incontrerà i rappresentanti politici della comunità serbi del Kosovo. Secondo quanto riferiscono fonti di stampa di Belgrado, Vucic avrebbe preso la decisione di recarsi in Kosovo soltanto ieri sera, sostenendo che intende mantenere la pace e la stabilità e di raggiungere un accordo con il Kosovo. (segue) (Kop)