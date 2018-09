Kosovo: premier Haradinaj, adesione Interpol aiuterebbe contrasto criminalità

- La Serbia sbaglia a ostruire il cammino del Kosovo verso l'adesione all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Lo ha detto il primo ministro di Pristina Ramush Haradinaj, spiegando che è "un errore per i paesi del mondo non invitare il Kosovo a diventare parte dell'Interpol". Parlando oggi durante un evento per il 19mo anniversario dell'istituzione della polizia kosovara, come riportato dall'emittente "Rtk", Haradinaj ha osservato che le autorità di Pristina combatterebbero la criminalità transnazionale più efficacemente se il Kosovo diventasse parte dell'Interpol. (segue) (Kop)