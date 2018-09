Montenegro: Partito liberale, ultime uscite dell'opposizione ci riportano nel clima degli anni Novanta

- Le ultime uscite dei rappresentanti dell'opposizione in Montenegro, che hanno auspicato "aggregazioni" con i rappresentanti politici serbi degli altri paesi balcanici indicano "un ritorno negli anni Novanta". Lo ha affermato il presidente del Partito liberale (Lp, maggioranza) Andrija Popovic, in una dichiarazione riportata dall'emittente "Rtcg". Popovic ha affermato che "si tratta di dichiarazioni minacciose che riportano in mente fatti che hanno colpito i popoli della Croazia, della Bosnia e del Kosovo negli anni Novanta. Popovic ha inoltre detto che "questi tentativi di omogenizzazione servono ad aiutare i vertici di Belgrado nelle difficili trattative sulla demarcazione con il Kosovo". Anche l'analista politico Ranko Djonovic, interpellato dalla stessa testata, ha condannato le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dell'opposizione a Podgorica, affermando che "l'opposizione montenegrina è un nemico costante interno, dato che continua a cercare alleati fuori dal Montenegro". Djonovic ha detto che "l'opposizione cerca interlocutori in Russia, in Serbia, nella Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia) e nella Chiesa ortodossa serba". In tutto questo, a detta dell'analista politico, "è visibile il sostegno all'idea della Grande Serbia". Secondo Djonovic, "loro (gli esponenti dell'opposizione) sono pronti a imbracciare le armi contro il Montenegro e contro i vicini di casa, ma non contro i serbi". (segue) (Mop)