Kosovo-Serbia: presidente Vucic oggi in visita nel paese

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic inizia oggi una visita di due giorni in Kosovo. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, il capo dello stato serbo inizierà la sua visita nelle città di Zubin e Gazivoda, per poi recarsi nella capitale Pristina. Secondo le stesse fonti, Vucic avrebbe preso la sua decisione soltanto ieri sera, sostenendo che intende mantenere la pace e la stabilità e di raggiungere un accordo con il Kosovo. Ieri il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, aveva scritto sul proprio profilo Twitter che le autorità di Pristina avevano vietato a Vucic di compiere una visita a Gazivoda, allegando una mail scritta da Xhelal Shaqiri, ufficiale di collegamento kosovaro, all'omologo di Belgrado Dejan Pavicevic. "Con questa confermiamo che abbiamo ricevuto comunicazione e agenda necessaria per l'imminente visita in Kosovo nel corso del fine settimana. Faccio notare che l'agenda della visita è parzialmente approvata. In relazione all'agenda proposta non possiamo rispondervi in modo positivo alla richiesta di visita all'area di Gazivoda. Grazie in anticipo per la comprensione", si legge nella mail. (segue) (Seb)