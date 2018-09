Trasporti: Italia-Slovenia, domani inaugurazione collegamento ferroviario Udine-Trieste-Lubiana

- Si terrà domani, 9 settembre, l'inaugurazione del nuovo servizio ferroviario transfrontaliero tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. La cerimonia è in programma domenica mattina nella stazione centrale di Trieste, in occasione dell'arrivo, e della successiva partenza, del primo convoglio da e per Lubiana. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc). Al taglio del nastro saranno presenti Violeta Bulc, commissaria europea ai Trasporti, Peter Gaspersic, ministro alle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, Armando Siri, sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. I dettagli del nuovo servizio ferroviario saranno resi noti da Bostjan Koren, direttore divisione passeggeri di Slovenske zelenice, la compagnia ferroviaria statale della Slovenia, e da Elisa Nannetti, responsabile della divisione passeggeri regionale di Trenitalia. (segue) (Res)