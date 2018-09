Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente serbo a Bruxelles solo con Mogherini e non con omologo Thaci (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha richiamato ieri le autorità di Pristina "a non pensare di provare a compiere violenza" contro il presidente serbo Alekandar Vucic: secondo quanto riferisce la stampa locale, Vulin ha così replicato alle affermazioni del presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli pubblicate dal quotidiano "Koha Ditore". "Loro sanno bene che l'arrivo di Vucic in Kosovo è una visita storica che rinforzerà i serbi e per questo cercano di ostacolarla. Qualunque idea di compiere violenza verso il presidente serbo troverebbe una risposta chiara", ha detto Vulin in una nota inviata ai mezzi d'informazione. In precedenza il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha richiamato le autorità kosovare affinché non vengano intraprese azioni contro il presidente serbo Aleksandar Vucic. Secondo quanto riporta la stampa locale, Stefanovic ha così replicato alle affermazioni del presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli circa la possibilità che non venga effettuata da parte di Vucic la visita annunciata in Kosovo. (segue) (Seb)