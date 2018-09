Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente serbo a Bruxelles solo con Mogherini e non con omologo Thaci (6)

- La Serbia, ha detto Stefanovic, "ha capito le minacce" che Veseli ha inviato al presidente Vucic. "Se gli dovesse succedere qualunque cosa in Kosovo, sapremo chi è responsabile", ha detto Stefanovic. Il ministro ha poi aggiunto che Vucic "è colui che vuole la pace". L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, incontra oggi a Bruxelles i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Secondo quanto riferito da una nota diffusa dall'ufficio europeo per l'azione esterna (Eeas), l'incontro si svolge nell'ambito del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue a Bruxelles. (segue) (Seb)