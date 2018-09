Serbia-Kosovo: Ue, oggi a Bruxelles nuova tappa dialogo tra presidenti Vucic e Thaci

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, incontrerà oggi a Bruxelles i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Secondo quanto riferito da una nota diffusa dall'ufficio europeo per l'azione esterna (Eeas), l'incontro si svolgerà nell'ambito del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue a Bruxelles. "L'Alto rappresentante continuerà le discussioni con i due presidenti su un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti, nell'auspicio di fare progressi concreti, considerando la priorità che l'Ue conferisce al dialogo tra Belgrado e Pristina e alla prospettiva europea della regione dei Balcani", si legge nella nota che annuncia l'incontro. La nuova tappa del dialogo avviene in un periodo decisivo per il rilancio del processo volto a trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti, in particolare alla luce del dibattito su possibili modifiche ai confini da includere in un'eventuale intesa. (segue) (Beb)