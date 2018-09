Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente serbo a Bruxelles solo con Mogherini e non con omologo Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, non avrebbe a Bruxelles un colloquio diretto con l'omologo kosovaro Hashim Thaci nell'ambito della tappa odierna del dialogo Belgrado-Pristina: lo riferisce l'emittente serba "Rts" citando fonti riservate. Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente, non ha confermato né smentito la notizia. "Il presidente è sull'aereo per Bruxelles. Questa è la notizia importante perché è stato esaminato se andare a Bruxelles. Noi prenderemo parte al dialogo, parleremo con Federica Mogherini", ha detto Dacic. "Vucic è intelligente e non permetterà che si suddivida la responsabilità (gettandola) anche sulla Serbia. Prenderemo parte al dialogo, ai colloqui con Mogherini affinché nessuno dica che la Serbia ostruisce il processo", ha aggiunto Dacic. (segue) (Seb)