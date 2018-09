Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente serbo a Bruxelles solo con Mogherini e non con omologo Thaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi osservato che Vucic deve fronteggiare l'ostruzionismo nei confronti della sua visita in Kosovo. "Evidentemente si tratta di un'attività coordinata che incoraggia tutti coloro che sono contro il raggiungimento di un accordo. E' importante che le persone della comunità internazionale vedano con che matti abbiamo a che fare", ha dichiarato Dacic. Riguardo alla visita del presidente serbo in Kosovo, Dacic ha osservato che "Vucic non ha paura di andare" e parlare con la popolazione. "A Pristina ritengono che la Serbia non abbia diritto di pensare e tantomeno visitare Gazivoda", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)