Kosovo-Serbia: rapporto Ifimes, scambio di territori determinerebbe 2 milioni di rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale "scambio di territori" tra Kosovo e Serbia porterebbe inevitabilmente a ingenti spostamenti di popolazioni e alla creazione di "confini etnici". E' l'allarme lanciato dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore" sulla base di un rapporto dell'Istituto internazionale per il Medio oriente e i Balcani (Ifimes) con sede a Lubiana. Il rapporto evidenzia che i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, hanno assunto la leadership del dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles tramite "azioni arbitrarie", in quanto questo processo avrebbe dovuto essere condotto a livello di primi ministri, e "hanno preso l'iniziativa di correggere e ridefinire i confini". Secondo Ifimes, uno scambio di territori o una modifica ai confini non risolverebbe i problemi tra Pristina e Belgrado, ma anzi "creerebbe nuovi conflitti, vittime, tragedie e almeno due milioni di nuovi rifugiati". (segue) (Kop)