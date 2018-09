Kosovo-Serbia: rapporto Ifimes, scambio di territori determinerebbe 2 milioni di rifugiati (2)

- I presidenti di Kosovo e Serbia hanno più volte affermato nelle ultime settimane che la demarcazione e la correzione dei confini tra i due paesi deve essere un tema affrontato nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti. La possibilità di includere modifiche ai confini tra Serbia e Kosovo nell’ambito di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti è un tema che ha sollevato in queste settimane l’attenzione della comunità internazionale: se gli Stati Uniti non hanno scartato l’ipotesi, la Germania ha assunto una posizione fortemente contraria con il cancelliere Angela Merkel che ha definito “inammissibili” tali progetti. L’Ue, inizialmente contraria, è sembrata poi non escludere modifiche ai confini a patto che non mettano a rischio la stabilità dei Balcani. Parlando in settimana nell'ambito della conferenza degli ambasciatori accreditati presso l’Ue, l’Alto rappresentante Mogherini si è detta “fiduciosa del fatto che i presidenti Vucic e Thaci riusciranno a raggiungere un accordo legalmente vincolante per la normalizzazione dei rapporti e che questo rapporto rispetterà il diritto internazionale e aiuterà la stabilità nell’intera regione”. “Il prossimo anno – ha osservato Mogherini – segnerà il 20mo anniversario della guerra in Kosovo ed è arrivato il tempo di porre fine a questo conflitto”. (segue) (Kop)