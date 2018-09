I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, presidente Vucic dispone interruzione comunicazioni con forze kosovare e Kfor - Il presidente serbo Aleksandar Vucic avrebbe disposto per l'esercito, la polizia e l'intelligence della Serbia l'interruzione delle comunicazioni con le forze di polizia kosovare e la Kfor, la missione a guida Nato in Kosovo: lo riferisce l'agenzia di stampa "Tanjug", aggiungendo che il divieto sarebbe stato disposto anche nei confronti dei rappresentanti albanesi e internazionali in Kosovo. La decisione sarebbe stata presa in vista di una sua possibile visita in Kosovo e alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli. Quest'ultimo, secondo quanto pubblicato ieri da "Koha Ditore", ha dichiarato che "non si sa ancora" se il capo dello stato serbo, Alekandar Vucic, verrà in visita in Kosovo. Veseli ha precisato che le autorità di Pristina hanno concesso al presidente serbo il permesso d'ingresso in territorio kosovaro. "Non so se viene Vucic, gli abbiamo dato il permesso, ma bisogna tenere conto della stabilità del Kosovo", ha detto Veseli richiamando alla necessità di raggiungere un consenso sulla visita di Vucic. (segue) (Res)