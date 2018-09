Serbia-Kosovo: portavoce Ue Kocijancic, "fiducia e pieno impegno" dei presidenti a continuare dialogo

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha ricevuto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, oggi a Bruxelles per il Dialogo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione dei rapporti. "Fiducia, pieno impegno di entrambi i presidenti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo giuridicamente vincolante", scrive sul profilo Twitter la portavoce Maja Kocijancic, che aggiunge che il prossimo incontro di alto livello si svolgerà a fine mese. (Beb)