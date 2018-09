Serbia-Kosovo: premier Brnabic, necessaria "enorme pazienza" per trattare con attuali rappresentanti di Pristina

- La Serbia deve "armarsi di enorme pazienza" per poter discutere con gli attuali rappresentanti politici di Pristina: lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. La Brnabic ha definito tali rappresentanti "non seri, non responsabili, non prevedibili" e non rispettosi degli accordi fin qui raggiunti con la parte serba. E' necessaria una "infinita pazienza", ha ancora osservato la premier, anche per comprendere "alcuni rappresentanti della comunità internazionale" che in silenzio guardano Pristina mentre non muove un dito per rispettare gli accordi presi ormai da 5 anni. La Brnabic è così intervenuta nella giornata che ha visto una nuova tappa di dialogo a Bruxelles alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic e dell'omologo kosovaro Hashim Thaci. (segue) (Seb)