Serbia-Kosovo: premier Brnabic, necessaria "enorme pazienza" per trattare con attuali rappresentanti di Pristina (3)

- "Se decidiamo per il divieto, allora Vucic non entra in Kosovo. Quello su cui riflettiamo è lo stato in cui si trovano i nostri concittadini, a cominciare dalla posizione del nostro stato indipendente e sovrano, alla liberalizzazione del regime dei visti, fino ai nostri partner internazionali. Al contrario, se non ci fosse questa situazione, il suo piede non calpesterebbe il Kosovo. Ci provi senza permesso, lo sa l'altro (Marko Djuric)", ha detto Veseli. Secondo quanto diffuso in precedenza dalla stampa locale, il presidente serbo Aleksandar Vucic potrebbe visitare il Kosovo il prossimo 9 settembre. (Seb)