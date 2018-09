Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo Djuric, presidente Vucic ha informato Mogherini su ultime mosse parte kosovara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo ha poi osservato che anche l'Unione europea detiene una parte di responsabilità, poiché deve garantire delle condizioni normali per i colloqui e fare in modo che non si svolgano sotto ricatti, minacce, pressioni. "Tutto questo ha portato alla situazione per cui oggi non ci sono le minime condizioni per parlare con i rappresentanti di Pristina", ha concluso Djuric. Il capo dello stato serbo ha deciso oggi di non intrattenere dei colloqui diretti con Thaci dopo le dichiarazioni rese dal presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, che ha messo in dubbio la possibilità per lo stesso Vucic di compiere una visita in Kosovo nei prossimi giorni. (Seb)