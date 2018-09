I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo Djuric, presidente Vucic ha informato Mogherini su ultime mosse parte kosovara - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha informato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, sugli ultimi fatti compiuti dalle autorità albanesi del Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, parlando con i giornalisti a Bruxelles al termine della tappa odierna di dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue. Djuric ha aggiunto che Belgrado "desidera tutelare la pace", ma non può accettare che si minacci e si vieti la visita in Kosovo del presidente serbo. Secondo Djuric sono altrettanto "inaccettabili i tentativi di togliere senso alle trattative", come pure i tentativi del presidente kosovaro Hashim Thaci di indicare Presevo, Medvedja e Bujanovac come territori appartenenti allo stato del Kosovo. "L'unico territorio di cui bisogna parlare è quello del Kosovo", ha detto Djuric. (Res)