Serbia-Kosovo: Ue, oggi a Bruxelles nuova tappa dialogo tra presidenti Vucic e Thaci (3)

- “Il dialogo fra Kosovo e Serbia deve andare avanti”, ha dichiarato in questi giorni anche il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, nel corso di una telefonata con il presidente del Kosovo Thaci. "La soluzione delle controversie tra Kosovo e Serbia deve contribuire alla stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali", ha ribadito il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Hahn, Pristina e Belgrado hanno un certo margine di libertà per trovare un accordo bilaterale, motivo per cui non si potrebbe escludere del tutto un negoziato su modifiche territoriali: la priorità - ha rimarcato - è la stabilità nei Balcani "perché alla fine l'obiettivo è che tutti i sei paesi della regione entrino a fare parte dell'Ue". "Una soluzione deve contribuire alla stabilità regionale e non si può pensare ad un accordo a spese degli altri", ha poi osservato Hahn. Secondo il commissario Ue, è auspicabile il raggiungimento di un accordo tra Kosovo e Serbia entro la fine della prossima estate, "per poi andare avanti con nuovi passi". (Beb)