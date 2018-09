Speciale difesa: Kosovo, premier Haradinaj, pronti a creazione Esercito regolare

- Le Forze di sicurezza del Kosovo sono pronte ad essere trasformare in un Esercito regolare: lo ha detto il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, nel suo intervento alla quinta conferenza degli ambasciatori organizzata dal ministero degli Esteri di Pristina. "Stiamo portando avanti la trasformazione delle Forze di sicurezza in Esercito - ha detto -. Abbiamo completato il processo per permettere a questa transizione di avvenire". Secondo Haradinaj, Pristina è pronta per questo sviluppo "importante". "Abbiamo partner in questa transizione; diamo il benvenuto in eterno alla missione Kfor, ma vogliamo ricambiare l'aiuto della Nato a paesi liberi", ha dichiarato il premier citato dall'emittente "Rtk". Il premier ha anche criticato alcuni ambasciatori per recenti esternazioni sul Kosovo invitandoli a pensare a quanto accade nei loro paesi. Haradinaj ha inoltre affermato che il dialogo tra Kosovo e Serbia deve andare avanti in quanto "non c'è alternativa". (Kop)