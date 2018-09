I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Kosovo: Mogherini, difficoltà restano, ma resta fiducia nell'impegno dei due presidenti - Le difficoltà tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti "restano" ma resta la "fiducia" affinché le due parti proseguano il processo per" arrivare ad un accordo giuridicamente vincolante". Lo afferma l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, dopo l'incontro con i presidenti di Serbia e Kosovo, rispettivamente Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, nell'ambito del Dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. "Ho tenuto diversi cicli di colloqui con entrambi in formato bilaterale su tutte le questioni sul tavolo. Le difficoltà rimangono. Ho fiducia nel pieno impegno di entrambe le parti a continuare il processo e ad arrivare nei prossimi mesi a un accordo giuridicamente vincolante sulla completa normalizzazione delle relazioni in linea con il diritto internazionale", sottolinea Mogherini. L'Alto rappresentante dell'Ue annuncia anche la convocazione a Bruxelles per un "incontro di alto livello del dialogo prima della settimana ministeriale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, così da portare le due parti ad avanzare insieme nel lavoro sul contenuto dell'accordo". (segue) (Res)