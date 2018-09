I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: presidente kosovaro Thaci, colloqui in formato bilaterale attraverso mediazione Alto rappresentante Ue - I colloqui nell'ambito della tappa odierna del dialogo Belgrado-Pristina non sono avvenuti direttamente fra il presidente kosovaro Hashim Thaci e l'omologo serbo Aleksandar Vucic. Lo ha confermato il capo dello stato kosovaro ai giornalisti a Bruxelles. Thaci ha precisato che i colloqui sono avvenuti in formato bilaterale attraverso la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini. "Abbiamo avuto delle riunioni bilaterali con Federica Mogherini, e la Serbia ha avuto le sue riunioni bilaterali. Una qualche altra volta avremo delle riunioni trilaterali. Abbiamo avuto delle trattative attraverso Mogherini, ma abbiamo visto che le differenze fra di noi sono grandi", ha detto Thaci. Il capo dello stato serbo ha deciso di non intrattenere dei colloqui con Thaci dopo le dichiarazioni rese dal presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, che ha messo in dubbio la possibilità per lo stesso Vucic di compiere una visita in Kosovo nei prossimi giorni. (segue) (Res)