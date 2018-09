Ambiente: Costa, parteciperò ad esercitazione antinquinamento marino internazionale alla Maddalena

- Nei giorni 12 e 13 settembre nelle acque dell'Arcipelago di La Maddalena, antistanti l'isola di Caprera, si svolgerà, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, una complessa esercitazione internazionale finalizzata alla risposta in caso di inquinamento da idrocarburi in mare. Lo riferisce una nota del dicastero dell’Ambiente. Verrà simulato - spiega la nota - l'urto di una nave cisterna in avaria contro gli scogli affioranti della secca dei "Monaci", a est di Caprera, con riversamento in mare di 200 tonnellate di prodotto inquinante (sostituito ai fini della simulazione da lolla di riso, prodotto organico molto appetibile per i pesci). L'evento è organizzato nell'ambito dell'Accordo Ramoge stipulato nel 1976 da Italia, Francia e Principato di Monaco, per il coordinamento degli interventi di tutela del mare in caso di sversamento di prodotti petroliferi e sostanze pericolose, nell'area che va da Marsiglia alle coste del Lazio, comprese la Corsica e la Sardegna. Con cadenza regolare i tre stati contraenti organizzano a turno un'esercitazione per testare l'efficacia del piano di cooperazione antinquinamento e quest'anno tocca all'Italia, sotto il coordinamento del ministero dell'Ambiente, focal point nazionale dell'Accordo Ramoge. (segue) (Com)