Albania: parlamento, opposizione diserta lavori in segno di protesta contro governo per aumento criminalità (2)

- Il premier albanese, da parte sua, ha dichiarato oggi in risposta all’assenza dei deputati dai banchi dell’Assemblea nazionale di Pristina, che le statistiche mostrano come il tasso di criminalità si sia calato da quanto si è insediato il suo governo nel 2017. Inoltre Rama ha sottolineato che “non vale la pena” di discutere con “chi si rifiuta” di sedere in parlamento. “La verità dei livelli di criminalità a Scutari è nota. Nonostante ciò che l'opposizione dice, gli ultimi dati mostrano che la polizia di stato ha parlato con i fatti. Noi non discuteremo con chi lascia il parlamento per fare politica con la criminalità”, ha affermato Rama. (Alt)