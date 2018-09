Serbia-Kosovo: ministro Difesa serbo, no ad atti di violenza verso presidente Vucic (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dall'ufficio di Djuric, l'arrivo del direttore in Kosovo era stato reso noto per tempo, come prevedono gli accordi fra Belgrado e Pristina. "Si tratta di una decisione scandalosa da parte di Pristina, contraria a tutti gli accordi e ai principi elementari del libero movimento", ha commentato ieri Djuric alla stampa locale. Successivamente la polizia kosovara ha smentito di avere vietato ieri l'ingresso al direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo. In una dichiarazione riportata da "Lajmi.net", il vicedirettore della polizia kosovara per l'area settentrionale di Mitrovica, Besim Hoti, ha spiegato che Djuric aveva il permesso di entrare in territorio kosovaro, ma non è entrato poiché "aveva le sue ragioni". Il direttore dell'Ufficio serbo Djuric ha replicato successivamente alle affermazioni di Hoti. "Mi dispiace che la popolazione albanese sia rappresentata da tali bugiardi e ipocriti", ha detto Djuric. (Seb)