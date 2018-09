Kosovo: prosegue stallo in parlamento su nuova squadra per negoziato con Serbia a Bruxelles

- Prosegue lo stallo nel parlamento di Pristina, dove la proposta del governo per nominare una nuova squadra per affiancare il presidente Hashim Thaci nel dialogo con la Serbia a Bruxelles rimane arenata data la mancanza del quorum. Dopo il boicottaggio della proposta governativa per approvare una nuova squadra negoziale annunciata martedì dall'opposizione, anche ieri pomeriggio l'Assemblea nazionale non ha potuto prendere decisioni a riguardo a causa dell'assenza dei deputati dell'opposizione. Il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo, Kadri Veseli, ha detto di non poter aprire la sessione: "Non ci sono 61 parlamentari, questa è la ragione". La nuova sessione di lavori era stata chiesta dal premier kosovaro Ramush Haradinaj dopo il fallimento della riunione di martedì. (segue) (Kop)