Serbia-Kosovo: Parlamento Ue, gruppo Alde accoglie con favore sforzi su dialogo ma preoccupazione per possibili modifiche ai confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'eurodeputato Alde e membro della delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e associazione Ue-Serbia, lo sloveno Ivo Vajgl, le idee sul ridisegno dei confini e sullo "scambio di popolazioni" hanno sempre provocato conflitti e guerre nell'Europa sud-orientale. Progetti come questi non possono che minare le prospettive di integrazione euro-atlantica di tutti i paesi dei Balcani occidentali. "La questione chiave per quanto riguarda le relazioni inter-etniche – aggiunge - è la protezione adeguata delle minoranze nazionali". Domani, a Bruxelles, è in programma l'incontro tra il presidente kosovaro Hashim Thaci e il presidente serbo Aleksandar Vucic, che si inserisce nell'ambito del dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. (segue) (Beb)