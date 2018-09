Kosovo: prosegue stallo in parlamento su nuova squadra per negoziato con Serbia a Bruxelles (2)

- La linea scelta dall’opposizione sta impedendo l’approvazione della nuova squadra per i negoziati, ma sta anche bloccando l’adozione di una risoluzione proposta dal Movimento Vetevendosje per impedire che il presidente Thaci possa discutere a Bruxelles sulle modifiche ai confini serbo-kosovari. Pur concordi nel voler fermare le modifiche territoriali proposte da Thaci, maggioranza e opposizione si sono scontrate ieri in aula accreditando ancora di più la posizione del capo dello Stato a Bruxelles. Il capo gruppo parlamentare del partito di opposizione Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha accusato nei giorni scorsi in aula il premier Haradinaj e il vicepremier Farmir Limaj di essere “diventati complici” del presidente Thaci e dei suoi tentativi di arrivare ad uno “scambio di territori” con la Serbia. (segue) (Kop)