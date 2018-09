Kosovo-Serbia: rifiutato permesso di ingresso in territorio kosovaro a direttore Ufficio governo Djuric

- Le autorità di Pristina hanno vietato l'ingresso in territorio kosovaro al direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric: lo ha reso noto lo stesso Djuric secondo quanto riporta la stampa serba. Stando a quanto affermato dall'ufficio di Djuric, l'arrivo del direttore in Kosovo era stato reso noto per tempo, come prevedono gli accordi fra Belgrado e Pristina. "Si tratta di una decisione scandalosa da parte di Pristina, contraria a tutti gli accordi e ai principi elementari del libero movimento", ha commentato Djuric alla stampa locale. (Seb)