Serbia: premier Brnabic, occorre trovare soluzione compromesso con Pristina

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ribadito che è necessario trovare una soluzione di compromesso per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. In un'intervista concessa ad "Al Jazeera Balkans", la premier ha precisato che al momento non vi è nessuna proposta concreta "sul tavolo". Riguardo al prossimo incontro a Bruxelles fra i presidenti di Belgrado e Pristina, rispettivamente Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, Brnabic ha osservato di non aspettarsi "nulla di particolare" ma di essere già sorpresa "del fatto che stiamo parlando di un compromesso, questa è una novità". La premier ha poi commentato l'osservazione sul fatto che "le autorità occidentali" si aspettano una soluzione in tempi brevi. "Vorrei che questa soluzione arrivasse domani. Lo vorrei perché penso che un conflitto congelato non porti nulla alla Serbia, e che ogni giorno di conflitto congelato sia un giorno in meno per una Serbia pacifica, stabile e senza pericoli. Per la Serbia e per tutta la popolazione serba. Lo vorrei, ma se questo accadrà, non lo so", ha concluso la premier. (segue) (Seb)