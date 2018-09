Kosovo: si dimette ministro Commercio Hasani

- L'Iniziativa socialdemocratica (Nisma), partner di minoranza nella coalizione governativa in Kosovo, ha chiesto al primo ministro Ramush Haradinaj di sollevare dall'incarico di ministro del Commercio, il loro esponente Bajram Hasani. Lo ha confermato la portavoce governativa, Donjeta Gashi. "Su richiesta del suo partito Bajram Hasani è stato sollevato dal suo incarico. Il governo ringrazia Bajrami per il suo impegno a servizio dell'esecutivo”, ha dichiarato Gashi al portale d'informazione "Kallxo.com". Hasani aveva assunto l'incarico circa un anno fa, nel settembre 2017, dopo che il premier Haradinaj aveva ottenuto il mandato in parlamento. Nisma è un partito guidato dal vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, proposto in questi giorni da Haradinaj come nuovo capo negoziatore nel dialogo con la Serbia a Bruxelles.(Kop)