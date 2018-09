Serbia-Kosovo: ministro Difesa serbo, no ad atti di violenza verso presidente Vucic (2)

- Secondo quanto riporta la stampa locale, Stefanovic ha così replicato alle affermazioni del presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli circa la possibilità che non venga effettuata da parte di Vucic la visita annunciata in Kosovo. La Serbia, ha detto Stefanovic, "ha capito le minacce" che Veseli ha inviato al presidente Vucic. "Se gli dovesse succedere qualunque cosa in Kosovo, sapremo chi è responsabile", ha detto Stefanovic. Il ministro ha poi aggiunto che Vucic "è colui che vuole la pace". Il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, ha dichiarato che "non si sa ancora" se il capo dello stato serbo, Alekandar Vucic, verrà in visita in Kosovo. Secondo quanto riporta il quotidiano "Koha Ditore", Veseli ha precisato che le autorità di Pristina hanno concesso al presidente serbo il permesso d'ingresso in territorio kosovaro. (segue) (Seb)