Serbia-Kosovo: Parlamento Ue, gruppo Alde accoglie con favore sforzi su dialogo ma preoccupazione per possibili modifiche ai confini

- Il gruppo dei liberali e democratici (Alde) al Parlamento europeo accoglie con favore i recenti sforzi compiuti da Serbia e da Kosovo volti a normalizzare le relazioni tra i due paesi, ma si dice preoccupato per le considerazioni relative alla modifica delle frontiere e allo scambio di territori. Ad affermarlo è il capogruppo dell'Alde, Guy Verhofstadt, secondo il quale riconciliazione, pace e stabilità dei Balcani occidentali devono rimanere una priorità per tutti gli attori della regione. "Non è attraverso le modifiche ai confini e gli scambi di territori che si migliorano le relazioni tra paesi nei Balcani occidentali – scrive – ma, al contrario, l'unico modo per garantire stabilità e prosperità a lungo termine è lavorare per una reale riconciliazione tra le comunità, superando le divisioni etniche e promuovendo un'integrazione credibile e graduale nel progetto europeo. Il recente semaforo verde del Parlamento europeo per i viaggi senza visti per il Kosovo è un passo incoraggiante in questo processo". (segue) (Beb)