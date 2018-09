Kosovo-Serbia: capo gruppo Ldk Hoti, scambio di territori porterebbe nuove tragedie

- L'idea di uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia è partita da Belgrado e la sua attuazione porterebbe a nuove tragedie nei Balcani. Ad affermarlo è stato Avdullah Hoti, capo gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), maggiore partito di opposizione in Kosovo, partecipando oggi ad un dibattito intitolato "Giochi con i confini: guerra o soluzione nei Balcani ?". Hoti ha ribadito che l'Ldk è assolutamente contrario ad aprire un negoziato su modifiche ai confini. Secondo il capo gruppo dell'Ldk, l'idea del presidente kosovaro Hashim Thaci per una correzione dei confini "significa tragedia". "Abbiamo chiesto al parlamento di approvare una risoluzione che stabilisca chiaramente che l'integrità territoriale è intatta e che il presidente non ha diritto di discutere sui confini del nostro Stato", ha affermato Hoti. (segue) (Kop)