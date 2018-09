Kosovo-Serbia: eurodeputati McAllister (Ppe) e Soltes (Verdi/Ale), dialogo tra due presidenti importante per futuro Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, per arrivare a un accordo di normalizzazione è "estremamente importante" per il futuro dei due paesi e per la stabilità di tutti i Balcani occidentali. Lo dicono il presidente della commissione per gli Affari esteri del parlamento europeo e relatore sulla Serbia, l'eurodeputato del partito popolare europeo (Ppe) David McAllister, e il relatore sul Kosovo, il parlamentare europeo dei Verdi/Ale Igor Soltes, dopo l'incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. "Sosteniamo calorosamente i loro sforzi, così come quelli dell'Alto rappresentante Mogherini per cercare di raggiungere un accordo che sia fattibile, sostenibile, in linea con il diritto internazionale e a beneficio dell'intera regione. Sappiamo quanto possano essere difficili queste discussioni – aggiungono - tuttavia un risultato positivo potrebbe aprire la strada all'adesione all'Ue e rafforzare relazioni di buon vicinato. Un tale accordo per mutuo consenso sarebbe un risultato storico e noi, al parlamento europeo, rimaniamo pienamente impegnati a fornire tutto il nostro sostegno ai due presidenti e all'Alto rappresentante per garantire un esito positivo". (Beb)