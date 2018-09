Kosovo: divergenze tra maggioranza e opposizione favoriscono linea presidente Thaci su dialogo con Serbia (7)

- La comunità internazionale non sembra volersi opporre, almeno in questa fase iniziale, ad un rilancio dei negoziati su un'eventuale accordo tra Serbia e Kosovo. A Pristina tuttavia, a differenza di quanto sembra avvenire a Belgrado, rimane comunque un potenziale problema legato alla mancanza di legittimità di un negoziato condotto solo dal capo dello Stato. “Ogni cambiamento dei confini o scambio di territori scatenerebbe nuove tragedie nei Balcani”, ha affermato nei giorni scorsi il premier kosovaro Haradinaj nel suo intervento al forum di Dubrovnik. Una posizione contraria a modifiche ai confini è stata espressa anche dal premier croato Andrej Plenkovic, che recentemente ha visto a Berlino il cancelliere Merkel. Proprio da Berlino è stata confermata la linea contraria ad un accordo che includa modifiche ai confini serbo-kosovari: il segretario di Stato agli Esteri tedesco, Michael Roth, ha dichiarato ieri che demarcare nuovamente i confini tra Serbia e Kosovo “non è una soluzione, in quanto il futuro dei Balcani occidentali è multietnico”. “Tale mossa aprirà il vaso di Pandora delle recriminazioni etniche; il futuro dei Balcani occidentali è multietnico, religioso e culturale. Uniti nella diversità, questa è l’Europa”, ha affermato Roth. (segue) (Kop)