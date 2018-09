Difesa: Kosovo-Italia, premier Haradinaj riceve capo di Stato maggiore Esercito Farina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo apprezza il costante contributo dei militari italiani alla sicurezza e alla stabilità nella regione dei Balcani: lo ha sottolineato oggi il primo ministro di Pristina, Ramush Haradinaj, ricevendo il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina. Secondo quanto riferisce il sito online dell'emittente "Rtk", Haradinaj ha definito l'impegno da parte della missione Nato Kfor nel paese balcanico come "un investimento a lungo termine". "E' importante che siamo insieme in tutti i processi del paese e della regione", ha osservato il premier kosovaro, il quale ha informato il generale Farina sui progressi che il Kosovo ha fatto nel processo di costruzione dello Stato, nell'economia e nel rafforzamento dello stato di diritto. Altro tema di confronto sarebbe stato legato al processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare in grado di rispettare gli standard Nato. (segue) (Kop)