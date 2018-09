Difesa: Kosovo-Italia, premier Haradinaj riceve capo di Stato maggiore Esercito Farina (2)

- "La popolazione del Kosovo sarà sempre grata per il sostegno e la fiducia accordate durante il suo mandato come capo delle forze per il mantenimento della pace in Kosovo", ha detto Haradinaj in riferimento al ruolo di Farina come comandante della missione Kfor. Il premier ha apprezzato "il continuo sostegno" offerto dall'Italia e per questo ha spiegato che il governo di Pristina è impegnato a rafforzare la partnership politica ed economica con Roma, assicurando un ambiente favorevole per gli investimenti esteri diretti. Il generale Farina, da parte sua, ha assicurato che l'Italia sosterrà il Kosovo in tutti i processi nel quale si trova impegnato. Hanno preso parte all'incontro odierno anche l'ambasciatore italiano a Pristina, Piero Cristoforo Sardi, e il ministro kosovaro per la Forza di sicurezza, Rrustem Berisha. (Kop)