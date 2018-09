I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic, Pristina non intende parlare di questioni sostanziali - Le autorità di Pristina non vogliono parlare "neppure di una questione sostanziale" nell'ambito del dialogo con Belgrado: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riferisce oggi la stampa di Belgrado. "Vedo che gli albanesi del Kosovo non intendono discutere né della comunità autonoma di municipi a maggioranza serba, né del nord, né di Gazivoda... Sembra che non vogliano parlare di nulla di sostanziale", ha detto Vucic commentando le ultime dichiarazioni del presidente kosovaro e del premier di Pristina su cosa secondo loro non è oggetto di discussione. "La Serbia non ha tempo da perdere e desidera parlare di tutti i temi che sono importanti per i serbi e per gli albanesi", ha osservato Vucic. Il capo dello stato ha poi detto che "è tempo che Belgrado e Pristina si assumano le proprie responsabilità" e che decidano del loro destino. (segue) (Res)